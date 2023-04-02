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Фигурист Николай Колесников выиграл первенство России среди юношей старшего возраста

Фигурист Николай Колесников выиграл первенство России среди юношей старшего возраста
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Фигурист Николай Колесников, тренирующийся под руководством Светланы Соколовской и Виталия Бутикова, выиграл первенство России среди юношей старшего возраста, которое проходит в Саранске.

Представитель Москвы после короткой программы занимал второе место в таблице результатов, в произвольной программе исполнил три четверных прыжка, получил бонусы за сольные квады и заключительное вращение. Лидер короткой программы, фигурист из Санкт-Петербурга Иван Рамзенков, тренирующийся под руководством Кирилла Давыденко, откатал произвольную с двумя тройными акселями, стал четвёртым, но по сумме двух прокатов занял второе место. Вадим Воронов из Москвы сделал в прокате два тройных акселя, не считая остальных элементов, стал вторым, но в итоге завоевал бронзовую медаль.

Фигурное катание. Первенство России. Юноши. Старший возраст
Произвольная программа

1. Николай Колесников (Москва) – 171,53.
2. Вадим Воронов (Москва) – 158,46.
3. Дмитрий Шелковников (Санкт-Петербург) – 154,86.
4. Иван Рамзенков (Санкт-Петербург) – 154,85.
5. Максим Белявский (Москва) – 154,37.

Фигурное катание. Первенство России. Юноши. Старший возраст
Итоговое положение

1. Николай Колесников (Москва) – 294,04.
2. Иван Рамзенков (Санкт-Петербург) – 239,01.
3. Вадим Воронов (Москва) – 233,40.
4. Дмитрий Шелковников (Санкт-Петербург) – 229,73.
5. Максим Белявский (Москва) – 221,64.

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