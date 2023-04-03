Грассль: и подумать не мог, что Этери Тутберидзе будет знать, кто я такой

Итальянский фигурист Даниэль Грассль, занимающийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал, как попал к тренеру из России.
«Я всегда хотел поехать потренироваться к Этери Тутберидзе. Да, раньше речь шла только о коротких стажировках или сборах. Но случилась пандемия, а потом вся эта политическая ситуация – в общем, у нас никак не складывалось. И тут после чемпионата Италии ко мне подходит президент моего клуба Николетта Ингуши, очень важный для меня человек. Она же ещё и мой агент, и мой любимый преподаватель йоги – мы с ней как семья. В общем, она спросила, не хочу ли я поехать в Москву.
С Этери мы уже были знакомы – она ездила в Бостон к дочери, а я тогда там тренировался. Плюс мы оба работали с Бенуа Ришо, и Этери могла расспросить его о том, каков я в деле. В общем, Тутберидзе и Ингуши обменялись номерами телефонов, и в декабре Николетта позвонила ей с вопросом, готова ли Этери взять меня к себе.
Если честно, я бы сам на такое не решился и даже не рассматривал такой вариант. Он казался абсолютно нереальным, учитывая все политические обстоятельства. Но Николетта, а позже и моя федерация (и даже спонсоры!) убедили меня, что это правильный шаг и мне нечего бояться. Так я и оказался в Москве – сразу после Нового года. Я и подумать не мог, что Этери согласится взять меня в группу и вообще будет знать, кто я такой.
Интересно, что мне уже несколько знакомых фигуристов сказали, что, если бы это было возможно, тоже поехали бы тренироваться в «Хрустальный». И я сейчас не про финансовую сторону (за меня, например, платит наша федерация совместно с моим личным спонсором), а про то, что Тутберидзе далеко не всех согласится тренировать. Потому что если она взяла кого-то в группу, то будет вкладывать в этого спортсмена всю себя, без остатка», — рассказал Грассль в интервью Sports.ru.
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