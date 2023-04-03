Фигурист Грассль рассказал, почему многие не поняли его решение переехать в Россию

Итальянский фигурист Даниэль Грассль, занимающийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал, почему многие не поняли его решение переехать в Россию, и поделился мнением о жизни в Москве.

«Наверное, в первую очередь причина была в общей политической ситуации и в кейсе Камилы в Пекине. Ещё я понял, что нельзя судить о людях по тому, что про них рассказывают – в реальности всё может оказаться совсем иначе. А что касается вопросов антидопинга, то я постоянно на связи с итальянской федерацией. У нас есть жёсткие алгоритмы действий в той или иной ситуации, поэтому этими вопросами рулят они. Я знаю, зачем я в «Хрустальном», и стараюсь идти своей дорогой.

Тяжело ли было обустроиться на новом месте? О да, банковские карточки не работают, в соцсети выходишь через vpn, да что там – даже Нетфликс не включается. Так что пришлось научиться пользоваться обменниками – при помощи Ники Егадзе. Мы снимаем квартиру втроём – я, Морис Квителашвили и Ника, и они мне очень помогают с бытовыми вопросами. Карточку я пока не завёл, обхожусь наличными. Квартира недалеко от катка, пешком идти минут десять, но меня часто подвозит Морис, у него есть машина.

В общем, пока я Москве, то передвигаюсь по маршруту «дом-каток», ничего толком посмотреть не удалось. Может, когда потеплеет. Сейчас я полностью сконцентрирован на тренировках. В России живу по европейскому времени – так легче, и не приходится перестраиваться потом обратно. Ложусь спать не раньше часа ночи. Но в «Хрустальном» и тренировки начинаются позже, чем в Италии: там мы иногда и в 7 утра занимались, но и заканчивали к 15 часам. А в Москве я на катке где-то с 10 до 18», — рассказал Грассль в интервью Sports.ru.