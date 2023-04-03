Фигурист Грассль рассказал о поддержке Камилы Валиевой после чемпионата Европы

Итальянский фигурист Даниэль Грассль, занимающийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал о поддержке российской фигуристки, олимпийской чемпионки в команде и победительнице чемпионата Европы – 2022 Камилы Валиевой после выступления на чемпионате Европы.
«Чемпионат Европы стал самым сложным турниром моей жизни. Когда я ехал в Финляндию, то был слишком зависим от чужого мнения. Перед соревнованиями я зачем-то открыл трансляцию на YouTube и с ужасом прочитал, как мне желают упасть, сорвать прыжки и вообще провалиться.
А потом вернулся в Москву, и со мной поговорила Камила Валиева. Она очень меня поддержала, сказала, что переживает за меня, потому что видела, что мне пишут в интернете. И что я должен научиться абстрагироваться от таких комментариев – уж она точно знает, о чём говорит», — рассказал Грассль в интервью Sports.ru.
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