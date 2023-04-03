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Дэвис и Смолкин в новом сезоне будут выступать в ритм-танце под музыку Майкла Джексона

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, выбрали музыку для ритм-танца в новом сезоне.

«Слушая музыку 80-х годов, самое сильное впечатление на нас всегда производит творчество короля поп-музыки — Майкла Джексона.

Поэтому, имея заданную тему ритмического танца, мы с нетерпением ждём нового соревновательного сезона, чтобы продолжить наше развитие под музыку этого гениального артиста.

1. Bad

2. Liberian Girl

3. Cheater», – написала Диана Дэвис в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что дуэт примет участие в шоу, которое летом пройдёт в США. Дэвис и Смолкин выступят на шоу под названием Ice on Fire («Лёд в огне»). Мероприятие запланировано на 10 июня, оно пройдёт в городе Лисбург, штат Вирджиния.