Камила Валиева провела мастер-класс в Хабаровске. Видео

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева провела мастер-класс в Хабаровске.

16-летняя Камила не только позанималась с детьми, среди которых были и её ровесники, но и раздала автографы на специальных фотокартах. Видеоотчёт о мероприятии фигуристка опубликовала в своём телеграм-канале.

Валиева находится в Хабаровске вместе с группой Этери Тутберидзе. Фигуристы команды начали гастрольный тур шоу «Чемпионы на льду» с востока России – Владивостока и Хабаровска. В представлениях принимают участие не только такие звёзды «Хрустального», как Валиева, Софья Акатьева, Алина Загитова, но и приглашённые гости, среди которых Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгений Семененко, Андрей Мозалёв и другие.