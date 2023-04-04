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Анна Щербакова перед шоу в Хабаровске провела мастер-класс для юных фигуристов

Анна Щербакова перед шоу в Хабаровске провела мастер-класс для юных фигуристов
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Олимпийская чемпионка и чемпионка мира в женском одиночном катании, трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова провела мастер-класс в Хабаровске.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Анны Щербаковой.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Анны Щербаковой.

Щербакова находится в Хабаровске вместе с группой Этери Тутберидзе. Фигуристы команды начали гастрольный тур шоу «Чемпионы на льду» с востока России – Владивостока и Хабаровска. В представлениях принимают участие не только такие звёзды «Хрустального», как Щербакова, Камила Валиева, Софья Акатьева, Алина Загитова, но и приглашённые гости, среди которых Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Андрей Мозалёв и другие.

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