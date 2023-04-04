Риппон – о деле Валиевой: талант допингом не заполучить, но можно увеличить выносливость

Американский фигурист Адам Риппон рассказал, как олимпийской чемпионке в команде и чемпионке Европы – 2022 Камиле Валиевой могло помочь использование допинга. Ранее у спортсменки в пробе нашли препарат триметазидин.

«На Олимпиаде в Пекине я впервые увидел вживую, как катается Камила Валиева. И я был поражен, я никогда не видел ничего подобного. К тому моменту я уже видел ее на этапах Гран-при, но по телевизору – и уже тогда был потрясен. Но вживую, на льду рядом с тобой она производила просто «вау» впечатление.

Уже во время тренировок перед командником было очевидно, что она на полкорпуса обходит всех конкурентов. Она могла позволить допустить несколько серьезных ошибок в своих прокатах – и все равно выиграть.И дело было не только в прыжках. Она природный талант – хорошо чувствует музыку, прекрасно вращается и катается на невероятной скорости.

Но чтобы быть фигуристом высокого уровня, ты должен быть физически очень сильным, тебе нужно много тренироваться, быть в состоянии делать много прокатов своих программ – и на это все требуется много энергии.

Что делает триметазидин, который нашли в допинг-пробе Камилы? Он улучшает циркуляцию крови, что позволяет тебе больше и дольше тренироваться, твоему телу – быстрее восстанавливаться после нагрузок, а твоему дыханию – не сбиваться при аэробной нагрузке.

Давайте скажем прямо: ничто не готовит тебя к соревнованиям лучше, чем постоянные повторы на тренировках. И именно эти бесконечные повторы и влияют на стабильность твоих выступлений. Чем больше прыжков ты можешь прыгнуть подряд на тренировке, чем больше прокатов своих программ ты можешь выкатать – тем ты сильнее на соревнованиях.

Камилу отличает столько невероятных качеств и умений, которых никак не достичь при помощи допинга: нет лекарства, которое научит тебя прыгать квад или подарит тебе космическую растяжку – талант допингом не заполучить. Но существуют медицинские препараты, которые могут помочь тебе дольше тренироваться – и на льду, и в тренажерном зале.

Тут очень простая математика: представим, что на изучение двойного акселя уходит сто часов. Если я тренируюсь два часа в день, я прыгну его через 50 дней, но если мой организм настолько вынослив, что я могу позволить себе тренироваться 4 часа в день, то тогда на этот же самый аксель у меня уйдет 25 дней. То есть определенные медицинские препараты могут «купить» тебе больше сил – и большее число повторений элементов на тренировках», – приводит слова Риппона Sports.ru со ссылкой на интервью фигуриста в подкасте The Runthrough.