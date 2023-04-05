Американский фигурист: россияне не понимают, где оказались в сегодняшнем спортивном мире

Американский фигурист Адам Риппон высказался об отстранении россиян на соревнованиях.

«Россияне жалуются, что отстранение было несправедливым решением. Татьяна Тарасова, Александр Жулин повторяют, что разочарованы и обеспокоены баном российских фигуристов.

По мне – это лишь доказывает, насколько они не понимают, где они оказались в сегодняшнем спортивном и олимпийском сообществе, и наотрез отказываются посмотреть, что не так с их точкой зрения», – приводит слова Риппона Sports.ru со ссылкой на интервью фигуриста в подкасте The Runthrough.

Риппон – бронзовый призёр Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане командном турнире, чемпион четырёх континентов и единственный двукратный чемпион мира среди юниоров.