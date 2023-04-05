43-летняя фигуристка Зоуи Джонс родила четвёртого ребёнка

43-летняя британская фигуристка Зоуи Джонс стала матерью в четвёртый раз. 2 апреля у спортсменки родилась дочь.

«В воскресенье мы приветствовали появление на свет этой прекрасной девочки. Иногда самый маленький шаг в верном направлении может оказаться самым большим шагом в вашей жизни. Кто мог представить, что решение возобновить карьеру фигуристки приведёт меня сюда», — написала Джонс на своей странице в социальных сетях.

Фото: соцсети Зоуи Джонс

Напомним, Джонс завершила профессиональную карьеру в 21 год и спустя 14 лет вернулась на лёд. Спортсменка один сезон провела в одиночном катании, после чего перешла в парное катание. В прошлом году Джонс в паре с Кристофером Бояджи заняла десятое место на чемпионате мира в Монпелье (Франция).