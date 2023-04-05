Тихонов — о Тарасовой и Морозове на Олимпиаде: они понимали, что на кону

Чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов высказался о выступлении пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на Олимпиаде-2022 в Пекине. Спортсмены стали серебряными призёрами Игр.

«Три недели плюс десять дней в Красноярске, потом три недели в Пекине, где они сидели в «пузыре», и Вовка был идеальным партнёром, Женя была идеальной партнёршей. Они понимали, что на кону, они понимали, что они были командой, они были парой, и меня это так восхищало.

Каких-то шероховатостей было минимум во время этого подготовочного периода. В чём плюс? В том, что тренировки идут 30-35 минут, и у тебя нет времени ни на ссоры, ни на то, чтоб ущипнуть друг друга, подковырнуть (смеётся). Ты должен за 30 минут сделать огромный объём работы очень чётко. Не поддерживая друг друга, невозможно это сделать. Ты всё время обеспокоен своей партнёршей, где-то чуть-чуть подсказал, где-то тренер подсказал, она тоже чувствует опору. Мне кажется, для партнёрши всегда это важно. Если она понимает, что она за партнёром как за каменной стеной, это чисто интуитивно уже очень хорошо. Она готова просто стены сворачивать для своей «стены» (улыбается). Это всё было в Пекине.

Почему получилось, почему практически золото Олимпийских игр? Да, устали под конец, доезжали уже на морально-волевых, чёрт знает каких. Но при этом глаз горел, вместе это было. Это просто восхищение!» — сказал Тихонов в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».