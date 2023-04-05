Петрова и Тихонов объяснили, почему им не понравился номер Ветлугина на шоу-турнире

Чемпионы мира в парном катании Мария Петрова и Алексей Тихонов высказались о номере Матвея Ветлугина на турнире шоу-программ «Русский вызов».
«Ему не хватило временного промежутка музыки. Я не успела насладиться. У него очень короткие куски на каждого фигуриста. На Ягудина был самый большой кусок, и там было прочитано», — сказала Петрова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
«Он взял основные знаковые вещи, которые делают Алина Загитова, Лиза Туктамышева, Евгений Плющенко и Алексей Ягудин, но если по Ягудину понятно было, он его раскрыл достаточно хорошо, то у Загитовой только постучал по бёдрам и показал две позы», — отметил Тихонов.
«Не хватило ему временного промежутка. Если бы было четыре минуты, он бы спокойно каждого показал по минуте», — сказала Петрова.
«Матвей, простите. Он очень хороший парень, но для меня немножко поверхностно смотрится, чего-то не хватает… Может быть, Маша права и не хватило времени», — сказал Тихонов.
«Мне на Туктамышеву, Загитову и Плющенко не хватило», — отметила Петрова.
«Хотя для шоу номер Матвея, номер Насти Мишиной с Сашей Галлямовым… Должны быть такие номера, которые именно для шоу. Но лично меня не трогает, мне нужна глубина», — признался Тихонов.
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