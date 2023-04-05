Стало известно о фактах избиения юной фигуристки тренером в академии Плющенко в 2018 году

В сети появился ролик, где запечатлены факты рукоприкладства со стороны тренера Юлии Лавренчук по отношению к юной фигуристке, её родной дочери Эмили Честертон (гражданка Австрии). Лавренчук с ремнём в руках неоднократно ударяет фигуристку, а также роняет её на лёд.

Лавренчук – бывший тренер академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Видео было снято в 2018 году с камер видеонаблюдения «Ангелов Плющенко» неравнодушными родителями других учеников.

По информации телеграм-канала «Елена Родина», Лавренчук сразу была снята с должности, как и её супруг, также на тот момент тренер «Ангелов Плющенко» Алексей Василевский. Василевский якобы знал, но скрывал факты насилия со стороны Лавренчук, которая работала в роли его помощницы.