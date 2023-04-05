Евгений Плющенко прокомментировал факт насилия со стороны тренера его академии в 2018 году

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на появившуюся информацию о том, что в 2018 году в его тренерской академии «Ангелы Плющенко» был зафиксирован факт рукоприкладства к фигуристке со стороны тренера Юлии Лавренчук. После его раскрытия Плющенко уволил специалистку и её мужа, тренера Алексея Василевского, который скрывал случаи насилия.

«К сожалению, пять лет назад такой факт был. Как только я узнал, было большое разбирательство внутри школы. Десятки родителей приходили с жалобами на Лавренчук. Насколько мне известно, слово она не сдержала. Устроилась в другую школу с мужем, из которой, как мне известно, их тоже выгнали на днях», — приводит слова Плющенко телеграм-канал «Неопра, блин!»