Ученица Мишина — о Туктамышевой: она заряжает публику — и неважно, весёлая песня или нет

Ученица Татьяны Мишиной и Софьи Самодуровой, призёр этапов Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров Агата Петрова рассказала, на кого из старших фигуристов она старается равняться.
«– Ты отмечала раньше, что тянешься за многими старшими ребятами из группы – Лизой Туктамышевой, Женей Семененко и другими. Какие качества тебя привлекают в этих фигуристах? В чём хочется быть на них похожей?
– Лиза кайфует, когда катает, делает всё с таким удовольствием! Заряжает публику – и неважно, весёлая песня или нет. Женя же слушает кейпоп, сам заряжается от этой музыки и потом заряжает этой энергией весь народ! Мне нравятся их программы, нравится, как они прыгают.
Матвей Ветлугин – самый спокойный, но может и повеселиться, он одновременно очень сконцентрированный и очень весёлый. Он иногда судит на соревнованиях, и у нас на тренировке ставил уровни, что-то подсказывал, помогал с этим. Ещё с ним очень интересно раскатываться, до тренеров, когда ещё никто не пришёл – придумывает такие шаги, которые выглядят очень сложно, а повторить их легко», — сказала Петрова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
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