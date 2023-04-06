Международный союз конькобежцев обсудит вопрос допуска россиян в июне или октябре

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в июне или октябре, сообщает пресс-служба организации.
«ISU принял к сведению заявление МОК по итогам заседания 28 марта 2023 года с рекомендациями для международных федераций об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. Поскольку конькобежный сезон уже подходит к концу, совет ISU обсудит этот вопрос на своём следующем заседании либо в июне, либо в октябре», — приводит слова из заявления пресс-службы ISU «РИА Новости Спорт».
Напомним, ранее исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до турниров в нейтральном статусе россиян, которые не поддерживали СВО на Украине. Кроме того, МОК рекомендовал не допускать до соревнований атлетов, связанных с вооружёнными силами или органами безопасности.
В марте прошлого года Совет ISU на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно будет действовать до особого уведомления.
- 6 апреля 2023
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:43
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:15
- 5 апреля 2023
-
18:55
-
18:46
-
18:33
-
18:09
-
16:54
-
16:35
-
16:10
-
15:55
-
15:35
-
15:10
-
14:53
-
10:25
-
03:10
-
00:27
- 4 апреля 2023
-
21:51
-
19:29
-
13:13
-
12:49
-
11:50
-
09:44
-
09:31
-
08:49
- 3 апреля 2023
-
18:08
-
17:43
-
15:19
-
12:51
-
12:31