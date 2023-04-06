Международный союз конькобежцев обсудит вопрос допуска россиян в июне или октябре

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в июне или октябре, сообщает пресс-служба организации.

«ISU принял к сведению заявление МОК по итогам заседания 28 марта 2023 года с рекомендациями для международных федераций об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. Поскольку конькобежный сезон уже подходит к концу, совет ISU обсудит этот вопрос на своём следующем заседании либо в июне, либо в октябре», — приводит слова из заявления пресс-службы ISU «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до турниров в нейтральном статусе россиян, которые не поддерживали СВО на Украине. Кроме того, МОК рекомендовал не допускать до соревнований атлетов, связанных с вооружёнными силами или органами безопасности.

В марте прошлого года Совет ISU на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно будет действовать до особого уведомления.