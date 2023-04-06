Исполком ФФККР в апреле может рассмотреть случаи жестокого обращения тренеров с детьми

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) может в апреле рассмотреть случаи жестокого обращения тренеров с детьми. Об этом сообщил чемпион мира, член комиссии по этике Алексей Тихонов.
«Повестка исполкома пока не сформирована. Он пройдёт 15 апреля. Если предложат рассмотреть случаи жестокого обращения с детьми, рассмотрим. Сам давать оценку этим эпизодам не могу», – приводит слова Тихонова «Матч ТВ».
Ранее в СМИ уже появлялась информация, что на исполкоме ФФККР будут рассмотрены случаи жестокого обращения тренеров с детьми на катках «Хрустальный» и «Ангелы Плющенко».
Напомним, недавно в сети появилось видео, на котором тренер Михаил Лебедев из «Хрустального», являющийся отцом восьмилетней фигуристки Мирославы Лебедевой, спорил с дочерью, после чего она упала на пол. Отец поднял её за воротник куртки, сопроводив это строгими замечаниями. Позднее было также опубликовано видео пятилетней давности, на котором тренер Юлия Лавренчук, работавшая в академии Евгения Плющенко, грубо обращается со своей дочерью, фигуристкой Эмили Честертон.
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