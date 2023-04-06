Катарина Гербольдт: Илья Малинин — яркий прорыв этого года

Бывшая фигуристка, а ныне тренер Катарина Гербольдт, которая выступала как в одиночном, так и в парном катании, оценила уровень прогресса в мировом фигурном катании в сезоне, который прошёл без участия российских спортсменов.

По её мнению, при ответе на этот вопрос речь может идти только о мужском одиночном катании и четверном акселе Ильи Малинина.

«Среди девушек нет. Это моё мнение. В спортивных парах ни о ком ничего не говорили. Про танцы тоже слышала, что как-то не очень. У мужчин Илья Малинин – это, наверное, яркий прорыв этого года. Мы считали, что лучше, чем просто четверные, быть не может, но нашёлся парень, который доказал, что это не так. Мы понимаем, что Малинин, наверное, лидер на ближайшие четыре года.

Возможны ли в прокатах Малинина пятерные прыжки, о чём говорит его агент? В целиковых прокатах пока что нет. Хотя у него очень лёгкие четверные, там есть запас. Но я не уверена, что на целый оборот. Например, Ханю говорил, что прыгнул четверной аксель, однако в прокатах мы ни разу не видели чистого прыжка. Я как тренер считаю, что если один раз получилось на тренировке, то это случайность.

Когда ты делаешь из 10 прыжков хотя бы 7–8, можно говорить о том, что ты это исполняешь. Если ты сделал один-два, ну даже три раза, считаю, что это нельзя назвать исполненным элементом. Он нестабилен, ненадёжен. Такой элемент никогда не будешь вставлять в программу. Пусть хотя бы выложит на видео, что он это делает чисто на тренировках. Тогда об этом можно будет разговаривать», — приводит слова Гербольдт «Спорт день за днём».