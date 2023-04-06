«Так высказываются трусы». Гербольдт — о нежелании иностранцев соревноваться с россиянами

Бывшая фигуристка, а ныне тренер Катарина Гербольдт, которая выступала как в одиночном, так и в парном катании, высказалась о комментариях завершивших карьеру иностранных спортсменов, которые не желают возвращения россиян на международные соревнования.
«Считаю, что так высказываются трусы, потому что они боятся и хотят выигрывать. А могут это сделать только так. Они отдают себе отчёт, что с русскими спортсменами это практически невозможно. Кто может составить реальную конкуренцию, в основном так не высказывается.
Кто высказывается? Кто закончил свою карьеру, потому что им всё равно. Они хотят быть и на телевидении. Для того чтобы там задержаться, нужно иметь одну точку зрения со своей страной. Соответственно, как страна считает, ту мысль они и высказывают», — приводит слова Гербольдт «Спорт день за днём».
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