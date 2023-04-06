Гербольдт объяснила, почему для спортсменов выступление под нейтральным флагом не унижение

Бывшая фигуристка, а ныне тренер Катарина Гербольдт, которая выступала как в одиночном, так и в парном катании, ответила на вопрос, стоит ли россиянам возвращаться на международные соревнования под нейтральным флагом.

«Мы уже выступали под нейтральным флагом, выигрывали Олимпийские игры. Мне кажется, об этом говорят люди, которые никогда не занимались спортом. Очень легко сидеть на диване и рассуждать о том, что это неправильно.

Я бы посмотрела на этих людей, чтобы они говорили о данной ситуации, если бы провели 20 лет своей жизни по 10–12 часов на тренировочной базе или если бы это были их дети.

Несмотря на то что у многих несколько детей в семье, это вся семья погружена на одного ребёнка: ты не можешь улетать отдыхать, когда этого хочется, все финансовые возможности тратятся на этого ребёнка, неважно, в каком виде спорта он крутится. Абсолютно вся семья живёт жизнью этого ребёнка. И сказать после такого спортсмену или его родителям, которые положили на это всю свою жизнь, что ты не поедешь выступать под нейтральным флагом просто потому, что это унижение?! Я считаю, что это не аргумент», — приводит слова Гербольдт «Спорт день за днём».