Роман Костомаров проведёт в реанимации ещё минимум два-три месяца

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров пробудет в реанимации ещё минимум два-три месяца. Спортсмена готовят к протезированию.
«Он пока ещё будет в реанимации, минимум месяца два-три, но это не значит, что ситуация критическая. Он в полном сознании, с каждым днём всё лучше и лучше. Идёт плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история», — приводит слова источника ТАСС.
Напомним, Костомаров попал в больницу 10 января с тяжёлой формой пневмонии. Позже из-за осложнений после болезни у фигуриста развился некроз конечностей. В связи с этим врачи приняли решение провести ампутации на руках и ногах Костомарова. Ранее сообщалось, что Костомарова могут перевезти в клинику в Германии для протезирования, однако позже супруга фигуриста опровергла эту информацию.
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