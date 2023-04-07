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Евгения Медведева сообщила о создании своего YouTube-канала

Евгения Медведева сообщила о создании своего YouTube-канала
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева сообщила о создании личного YouTube-канала.

Спортсменка собирается брать интервью с героями из разных сфер, а также готовит немало сюрпризов.

«Друзья, важные новости! Уже скоро мы запускаем мой YouTube-канал и готовим для вас много интересных сюрпризов! Первое шоу — гостевой формат с героями из разных сфер. Всё остальное ещё секрет», — написала Медведева в своём телеграм-канале.

После Игр-2018 Медведева уехала тренироваться в Канаду в группу Брайана Орсера, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в Россию в группу Этери Тутберидзе. С тех пор в соревнованиях Евгения не участвовала, выступила только на турнире шоу-программ.

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