Тутберидзе: Валиева в прошедшем сезоне себя показала крепче, чем была в олимпийский год

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о личностном росте российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Камила всегда показывала стабильное катание. В прошедшем сезоне она себя показала крепче, чем была в олимпийский год. Даже после одного из прокатов сказала: «Эх, если бы эти качества были бы у меня тогда».

Она раньше не могла при неудачных разминках выйти и собрать полностью программу. Теперь может", — приводит слова Этери Тутберидзе «Комсомольская правда».

На прошедшем в конце 2022 года чемпионате России Валиева заняла второе место, уступив Софье Акатьевой. До этого Камила выиграла прыжковый турнир. На финале Гран-при России она заняла второе место, на этот раз уступив Аделии Петросян.

На Олимпиаде-2022, в день, когда должно было состояться награждение по итогам командного турнира, стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, сданной 25 декабря 2021 года. Вручение медалей отложено до окончания расследования, а Камиле пришлось на заседании выездной панели CAS отстаивать своё право выступить в личном турнире, где она в итоге заняла четвёртое место.