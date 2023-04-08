Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин покинули группу Дениса Самохина

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин покинули группу Дениса Самохина
Аудио-версия:
Комментарии

Пара российских фигуристов Елизавета Худайбердиева и Егор Базин покинули группу тренера Дениса Самохина. Самохин сообщил об этом в своих социальных сетях. У кого будет тренироваться пара, пока неизвестно

«Вчера закончилось многолетнее сотрудничество нашей команды с Елизаветой Худайбердиевой и Егором Базиным. Так бывает, когда результат не соответствует ожиданиям. Но тут обратный случай. Просто подошёл очередной трёхлетний срок что-то менять. Мы в любом случае желаем дуэту успеха с новыми наставниками, будем верить, что они смогут повторить свой результат в следующем сезоне и в этом сочетании. Мы же продолжаем с воодушевлением смотреть в будущее с вновь открывшимися возможностями и вызовами для нашей команды!» — написал тренер в прощальном сообщении.

Материалы по теме
Худайбердиева и Базин: некоторые движения переняли у ансамбля Игоря Моисеева
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023