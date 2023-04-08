Елизавета Худайбердиева и Егор Базин покинули группу Дениса Самохина

Пара российских фигуристов Елизавета Худайбердиева и Егор Базин покинули группу тренера Дениса Самохина. Самохин сообщил об этом в своих социальных сетях. У кого будет тренироваться пара, пока неизвестно
«Вчера закончилось многолетнее сотрудничество нашей команды с Елизаветой Худайбердиевой и Егором Базиным. Так бывает, когда результат не соответствует ожиданиям. Но тут обратный случай. Просто подошёл очередной трёхлетний срок что-то менять. Мы в любом случае желаем дуэту успеха с новыми наставниками, будем верить, что они смогут повторить свой результат в следующем сезоне и в этом сочетании. Мы же продолжаем с воодушевлением смотреть в будущее с вновь открывшимися возможностями и вызовами для нашей команды!» — написал тренер в прощальном сообщении.
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