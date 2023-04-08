«Точно подумала бы». Юлия Ступак — о желании участвовать в шоу «Ледниковый период»
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак призналась, что была бы не против выступить а шоу «Ледниковый период».
«Если бы пригласили в «Ледниковый период», это было бы прикольно. Точно подумала бы. Но, мне кажется, я не настолько пластична. Они же как лебеди там скользят! Мне до такого далековато, думаю. Спортсмену легче всё это освоить, чем тем же актёрам? Но актёры — люди искусства, а это больше к искусству, чем к спорту, мне кажется», — сказала Ступак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валерии Кукалевой.
Напомним, в последнем сезоне «Ледникового периода» победу одержали Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. Второе место занял дуэт Медведева/Федотов. Третье место поделили Домнина/Башаров и Синицина/Скобрев.
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