Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова опубликовала эффектные снимки с новой фотосессии

Алина Загитова опубликовала эффектные снимки с новой фотосессии
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях эффектные снимки с новой фотосессии. В кадре она запечатлена в укороченном чёрном пиджаке, бра и шортах с цепочками на поясе.

Фотографии доступны в телеграм-канале Алины Загитовой.

Ранее Загитова выступила на первом в истории турнире шоу-программ «Русский вызов», где заняла девятое место. Она предстала в образе Мэрилин Монро, что вызвало неоднозначную реакцию в медиаполе.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.

Материалы по теме
Выбираем лучший фан-клуб в фигурном катании — кого поддерживали громче и ярче всех?
Рейтинг
Выбираем лучший фан-клуб в фигурном катании — кого поддерживали громче и ярче всех?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023