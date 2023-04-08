Алина Загитова опубликовала эффектные снимки с новой фотосессии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях эффектные снимки с новой фотосессии. В кадре она запечатлена в укороченном чёрном пиджаке, бра и шортах с цепочками на поясе.
Фотографии доступны в телеграм-канале Алины Загитовой.
Ранее Загитова выступила на первом в истории турнире шоу-программ «Русский вызов», где заняла девятое место. Она предстала в образе Мэрилин Монро, что вызвало неоднозначную реакцию в медиаполе.
20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.
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