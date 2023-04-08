Медведева – о шоу Тутберидзе: это спорт

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева прокомментировала своё участие в шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.

«Ощущение от выступления сегодня как обычно. Я очень люблю этот номер, особенно мне нравится давать анонс в телеграме. Довольна зрителями, кто-то даже пел в паузе. Девочки, которые держали буквы, горланили прямо, орали текст. Но возвращения поющего зала пока не планируется, просто не везде это технически возможно и не все в зале знают, что петь. Для этого нужно делать анонсы, пускать караоке», – передаёт эмоции Медведевой от выступления корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Шоу Тутберидзе –это спорт. Потому что всё-таки шоу Авербуха, в которых я нахожусь больше, и шоу Тутберидзе – это два разных шоу. Здесь, в основном, действующие спортсмены, кроме Макса Транькова и Дани. Про себя не говорю. В шоу Ильи действующих почти нет, там весь старый состав, включая меня. Средний состав. Для меня главным было выйти, свой инвалидный сальхов прыгнуть. У меня и так самый лёгкий набор из всех здесь. Так позволяет моя спортивная форма», – добавила спортсменка, говоря о различиях в шоу Этери Тутберидзе и Ильи Авербуха.

Также Евгения рассказала об участии в турнире шоу-программ: «Я не комментирую, что можно было бы добавить. А то мне потом прилетает. Я не совсем поняла, что нужно сделать, чтобы получить хорошие оценки. Видимо, быть Алексеем Ягудиным и праздновать день рождения».

Напомним, Евгения Медведева – воспитанница московской школы фигурного катания. В 2007-2018 годах спортсменка тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. В группу тренера фигуристка вновь вернулась в 2020 году.