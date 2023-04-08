Медведева – о планах на будущее: в моём шоу будет клёвый интерактив

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в одиночном женском фигурном катании Евгения Медведева рассказала о работе над новым проектом на «YouTube».

«У нас уже готов сценарий. В течение нескольких недель мы будет снимать пилотный выпуск, а сейчас активно занимаемся приглашением звёзд. Формат очень интересный, обычно такие заходят. Это будет и про юмор, и про обсуждение наболевших тем. Мы будем узнавать мнения разных гостей про определённые ситуации. Больше сказать не могу.

Там будет клёвый интерактив, мне бы самой было бы интересно поучаствовать! Было бы круто, если бы меня позвали в моё шоу. Пока что первый гость неизвестен, но мы сейчас этим занимаемся», – передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, в 2021 году Евгения Медведева не была включена в состав сборной России по фигурному катанию. Последние несколько лет фигуристка активно появляется в различных ледовых шоу и медиапроектах.