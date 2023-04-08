Туктамышева: нужно жить здесь и сейчас, но не терять надежду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о сезоне-2022/2023 и рассказала, как относится к критериям Международного олимпийского комитета о допуске спортсменов из России на крупные соревнования.
«Следующий сезон и критерии МОК? Я вообще перестала следить за критериями МОК. Пока нужно просто кататься в шоу и какое-то время жить здесь и сейчас. Но это не потеря надежды.
Я довольна организацией и количеством стартов, которые у нас были. Смогли ли заменить международные – не знаю, но было интересно, были классные, хорошие эмоции. Я давно поняла, что мы не поедем на главные старты, приняла это и держу фокус на том, на что я могу повлиять. Главный итог сезона – тройка на чемпионате России, я очень рада, что смогла наконец в неё попасть. Это для меня важное событие», – передаёт слова фигуристки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
В этом сезоне Елизавета Туктамышева победила на этапах Гран-при России в Москве и Перми, выиграла на Мемориале Панина-Коломенкина и заняла третье место на чемпионате России, уступив Софье Акатьевой и Камиле Валиевой.
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