Камила Валиева: шоу Тутберидзе – настоящий праздник

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 по фигурному катанию Камила Валиева рассказала о ходе подготовки к шоу Этери Тутберидзе, а также поделилась впечатлениями от сезона-2022/2023.
«Что такое шоу Тутберидзе? Это праздник, самый настоящий праздник, где мы со спокойной душой катаем свои программы для зрителей. Это работа или развлечение? Всё вместе: ты получаешь удовольствие, работая при этом, и делишься им со всеми!
Совместный номер с Аней Щербаковой и Алиной Загитовой предложили Даниил Маркович и Этери Георгиевна. Но нет, в синхронное катание переходить нельзя (смеётся). Обычно, когда выбираются номера для шоу, у меня спрашивают, что я хочу катать. Вот эти четыре шоу я катаю короткую программу, в следующие – уже что-то другое поеду», – передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Александра Матросова.
Валиева рассказала об эмоциях, полученных на Дальнем Востоке: «Это шикарно! Во Владивостоке мы успели погулять, а в Хабаровске был плотный график, мастер-классы. Но я очень рада, что мы впервые туда прилетели. Я бы никогда так дотуда не долетела! Такая красота!»
«Тренировать детей на мастер-классе не так тяжело. Мне ближе работать со старшенькими, но от маленьких идёт такая приятная энергия, поэтому тоже очень интересно работать», – добавила фигуристка на вопрос журналистов о проведении мастер-классов.
Напомним, в этом сезоне на Чемпионате России Камила Валиева заняла второе место, уступив Софье Акатьевой и опередив Елизавету Туктамышеву.
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