Бойкова — о номере: мы его называем «летучий мышанский танец»

Чемпионы Европы и бронзовые призёры чемпионата мира Дмитрий Козловский и Александра Бойкова поделились мнением о прошедшем сезоне и рассказали о своём показательном номере.

«Давайте не будем спрашивать, как прокат, потому что он совсем не зашёл. Два раза на одном месте поскользнуться – это, конечно, надо постараться. Я выезжала с выброса, решила завернуть, чтобы не въехать в освещение. Слетела. И потом в конце номера Дима проходил, и я на том же месте слетела. Он прошёл, а я легла отдохнуть», – передаёт слова Александры Бойковой корреспондент «Чемпионата» Дарья Кирюхина.

«По атмосфере всё замечательно. Снова наш любимый «Юбилейный», отличное настроение, отличный настрой! Слава богу, сегодня ещё и с погодой повезло, поэтому вообще всё прекрасно. Тем более мы выступаем в такой разряженной обстановке среди зрителей, психологического напряга нет. Это всегда приятно», – поделился эмоциями после проката Козловский.

«Очень классно, что зал полный в этот раз! Это особенно радует», – добавила Бойкова.

Фигуристы рассказали, почему выбрали показательную программу про Бэтмена: «Мы его называем «летучий мышанский танец». Мы давно хотели воплотить эту идею… («Особенно Саша!» – перебивает партнёршу Дмитрий). Хотели что-то нетривиальное взять, но при этом всем известное, весёлое и образное. Чтобы точно всем было понятно. Джокера с Харли Квин очень много катали, а вот женщину-кошку с Бэтменом на моей памяти не помню.

Каждый раз на выступлении я переживаю, что костюм разойдётся по швам. Но этого не происходит, слава богу! Переживаю, потому что костюм не особо тянется», – поделилась опасениями Александра Бойкова.

«Сезон в трёх словах: отлично, здорово, по-боевому. А самый сложный старт – чемпионат России», – ответил на вопросы журналистов Дмитрий Козловский. А Бойкова добавила: «Но чемпионат России ещё и самый радостный старт!»

Дмитрий Козловский рассказал, что он считает главным итогом сезона в фигурном катании: «Я бы хотел отметить достижение Ильи Малинина. Мне кажется, что если мы действительно говорим о глобальном мировом фигурном катании, то это, наверное, самое яркое событие – четверной аксель Малинина. Это по-настоящему яркое достижение в фигурном катании».

В завершение разговора фигуристов спросили, кому бы они дали «Оскар» в фигурном катании: «Можно себе», – заметил Козловский.

А Александра Бойкова дополнила: «Я тоже хотела сказать так, потому что мы единственные, кто выиграл все главные соревнования в этом сезоне: этапы Гран-при, чемпионат России, финал Гран-при. Но так… Симпатизирую очень Пете Гуменнику, поэтому вручила бы ему».

Напомним, в этом сезоне пара Бойкова/Козловский заняла первые места на всех крупных соревнованиях сезона. В том числе пара стала чемпионами России в парном фигурном катании.