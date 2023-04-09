Петросян — о парном катании: это мне интересно, но немного страшно

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала об итогах сезона и поделилась мнением о своём прокате на шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.

«Я недовольна прокатом, буду работать и чистить номер. Идея нового показательного выступления была моей. Я очень хотела эту программу, знала, что в эмоциональном плане смогу что-то сделать. Буду улучшаться», – передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Я не успела удивиться предложению Жени Семененко о совместном номере с ним и Соней Акатьевой. Они сначала вместе его тренировали, а потом Этери Георгиевна сказала мне: «Присоединяйся!» Я подумала, почему бы и нет. Но это, конечно, совершенно разные вещи с парным фигурным катанием. Мне это интересно, но немного страшно. Я пока не планирую переходить! (смеётся) Тодес с Вовой пытались сделать год назад, но чисто ради интереса», – рассказала Петросян о совместном номере с Семененко и Акатьевой.

Подводя итоги сезона, фигуристка сказала: «Главное событие сезона для меня – победа на финале Гран-при, это было очень важно. Ну и важный переломный момент был, когда я получила травму. Сейчас всё хорошо. Сезон у меня получился не очень длинный, я пропустила два турнира. Так что я не устала. Ещё несколько турниров? Нет, спасибо! (смеётся) Я бы назвала MVP сезона… Точно не себя. Я не могу никого выделить, это просто невозможно».

В сезоне-2022/2023 Аделия Петросян вошла в состав взрослой сборной России. Она одержала победу на этапе Гран-при в Сочи и в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге. На чемпионате России спортсменка заняла пятое место.