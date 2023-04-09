Галлямов: обычно в сезоне после Олимпиады можно передохнуть, но мы не такие спортсмены

Чемпион мира и Европы в парном катании Александр Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной, подвёл итоги прошедшего сезона.
«Мы всё-таки постарались усложниться, исполняли на последних стартах тройной лутц, и для нас это большой шаг вперёд. Долго думали, старались, даже если взять Кубок Первого канала — да, были идеи, но мы решили сделать ставку на чистый прокат короткой программы, чтобы заработать максимум, соревнования командные. Потом мы стали потихоньку нарабатывать, прыгать тройной лутц, и мы рады, что стараемся сделать шаг вперёд. Обычно говорят, что после Олимпийских игр в сезоне можно передохнуть, но нет — всё-таки мы такие спортсмены, что рвёмся всегда вперёд, стараемся не стоять на месте», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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