Евгений Семененко: каким бы прилагательным описал свой стиль? Дерзкий

Чемпион России Евгений Семененко рассказал о своих планах на будущие программы.

«У каждого спортсмена есть свой стиль. Всё равно каждый спортсмен старается показать свои сильные стороны. Мне интересно катать под разное. Да, кей-поп — это мой стиль, но у меня также в голове есть другие композиции, под которые я хочу выступить. Мы уже над этим работаем. Каким бы прилагательным описал свой стиль? Дерзкий. Если говорить про хореографию — точные, мелкие движения.

Сейчас мысли не об отдыхе. Идёт определённый период, поставлены некоторые задачи, я их выполняю. Отдых будет где-то далеко потом. Сильно ли нужно восстанавливать здоровье? Восстанавливать его нужно было после Кубка Первого канала, там не очень хорошее состояние было. Но вроде вылез из этого, продолжаю двигаться вперёд. Планирую ли новые четверные? Планирую всегда (смеётся), а там уже будем смотреть на результативность тренировок. Состояние здоровья позволяет планировать новые элементы? Боюсь сглазить (улыбается)», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.