Акатьева заявила, что отдала бы «Оскар» в фигурном катании Тутберидзе

Чемпионка России – 2023 в женском одиночном катании Софья Акатьева подвела итоги сезона.

«Главное событие сезона? Победа на чемпионате России, конечно, и победа «красных» на Кубке Первого канала. До этого я не выступала полностью на Кубке Первого канала. А тут я ещё закрывала соревнования, и, когда мы все узнали результат, было очень приятно, радостно.

Самый сложный момент в сезоне? Каждое соревнование по-своему сложное, но после неудачной короткой было сложно и волнительно собираться на произвольную. Это было сложновато. А так я в принципе привыкла к соревновательному волнению и когда мандраж есть.

Кому бы отдала «Оскар» в фигурном катании, если бы он вручался в России? Этери Георгиевне.

Бывает ли отпуск у Тутберидзе? Когда мы отдыхаем, я думаю, да», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.