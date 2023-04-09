Софья Акатьева: я и на шоу хочу сложный прыжок прыгнуть, потому что интересно

Чемпионка России – 2023 в женском одиночном катании Софья Акатьева рассказала, чем для неё выступление в ледовом шоу отличается от соревнований.
«Шоу — это совсем другое по сравнению с соревнованиями. Но я и тут хочу сложный прыжок прыгнуть, потому что интересно. Очень нравится мне выступать на шоу, особая атмосфера тут, и в этом году я ещё два номера катаю, никогда раньше так не катала.
Не хочется ли после выступления оценки послушать? Нет. Об этом не задумывалась, кстати, нет.
Как быстро согласилась участвовать в номере Семененко? Он утром на репетиции ко мне подошёл, сразу сказала, что согласна», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Акатьева и Аделия Петросян сыграли роль кукол в номере Евгения Семененко под композицию Phantom китайского бойз-бэнда WayV, которую он представил на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Санкт-Петербурге.
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