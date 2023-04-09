Софья Акатьева рассказала, какой предмет в ОГЭ для неё самый сложный
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Чемпионка России – 2023 в женском одиночном катании 15-летняя Софья Акатьева рассказала, чем будет заниматься после окончания сезона.
Акатьева завершает обучение в девятом классе средней школы, после окончания которого ученики сдают основной государственный экзамен (ОГЭ).
«В этом году у меня ОГЭ, активно готовлюсь. Довольно сложно, но стараюсь уделять каждому предмету внимание. Но на отдых, конечно, поеду. Пока не знаю куда.
Самый сложный предмет в ОГЭ? Биология довольно сложная сейчас, там много заданий. Да и вообще каждый предмет по-своему сложный. Я выбрала обществознание, биологию. Можно было химию, информатику. Просто химия сложновата», – передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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