Софья Акатьева рассказала, какой предмет в ОГЭ для неё самый сложный

Чемпионка России – 2023 в женском одиночном катании 15-летняя Софья Акатьева рассказала, чем будет заниматься после окончания сезона.

Акатьева завершает обучение в девятом классе средней школы, после окончания которого ученики сдают основной государственный экзамен (ОГЭ).

«В этом году у меня ОГЭ, активно готовлюсь. Довольно сложно, но стараюсь уделять каждому предмету внимание. Но на отдых, конечно, поеду. Пока не знаю куда.

Самый сложный предмет в ОГЭ? Биология довольно сложная сейчас, там много заданий. Да и вообще каждый предмет по-своему сложный. Я выбрала обществознание, биологию. Можно было химию, информатику. Просто химия сложновата», – передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.