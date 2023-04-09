Александра Трусова — о поступлении на журфак: будет приказ — я всё расскажу

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова отреагировала на сообщения СМИ о её поступлении на факультет журналистики МГУ.

Ранее в соцсетях появились фотографии, на которых спортсменка снята в аудитории журфака.

«Приказа пока нет, то, что все обсуждают — это уже другое дело, это сплетни. Я не люблю, когда так делают, просто сфотографировали меня и выложили. Будет приказ — я всё расскажу», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

В шоу «Русские сезоны» принимают участие серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 Александра Трусова, олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк, чемпион Европы – 2020 Дмитрий Алиев, а также Софья Муравьёва, Александр Самарин, Макар Игнатов и другие фигуристы. Всего в представлении задействовано 50 фигуристов и 85 артистов балета. Они выступают под музыку великих русских композиторов Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова и других. Шоу 2023 года ведёт название от «Русских Сезонов» Дягилева, традицию которых продолжает.