Рудковская: рада, что Тарасова симпатизирует академии «Ангелы Плющенко»

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» известный продюсер Яна Рудковская поделилась деталями разговора с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой, которая посетила шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны» в Москве.

«Для этого она и сказала, чтобы я приняла какие-то моменты к сведению. Ей очень понравились многие номера, очень понравились фигуристы, она дала напутствия. Ей очень понравилась, кстати, Софья Муравьёва в образе ведьмочки, и она сказала, что ей этот образ очень идёт. Понравилось многое, мы многое обсуждали. Я думаю, что Татьяна Анатольевна к нам приедет и скажет свой вердикт. Я очень рада, что она приехала, и я очень рада, что она сейчас симпатизирует нашей академии», — передаёт слова Рудковской корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

В шоу «Русские сезоны» принимают участие серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 Александра Трусова, олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк, чемпион Европы – 2020 Дмитрий Алиев, а также Софья Муравьёва, Александр Самарин, Макар Игнатов и другие фигуристы. Всего в представлении задействовано 50 фигуристов и 85 артистов балета. Они выступают под музыку великих русских композиторов Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова и других. Шоу 2023 года ведёт название от «Русских Сезонов» Дягилева, традицию которых продолжает.