«Сильный мужчина, великий спортсмен. Дай бог ему здоровья». Плющенко — о Костомарове

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко пожелал здоровья победителю Игр-2006 в танцах на льду Роману Костомарову, который уже три месяца находится в реанимации.

«Я могу пожелать ему только здоровья. Как и все мы. Это большая трагедия, но жизнь на этом не останавливается, не дай бог никому. Он крепкий, сильный мужчина, великий спортсмен. Дай бог ему здоровья. Не хочу спекулировать на эту тему», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. По информации СМИ, из-за осложнений у фигуриста развился некроз тканей, что стало причиной нескольких ампутаций на руках и ногах. Врачам удалось стабилизировать состояние спортсмена, он готовится к реабилитации и протезированию.