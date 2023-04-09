Рудковская рассказала о сюжете шоу Плющенко «Русские сезоны»

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» известный продюсер Яна Рудковская рассказала об идее шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны», которое прошло сегодня, 9 апреля, в Москве.

«Сюжет посвящён «Русским сезонам», которые 110 лет назад Дягилев показал в Париже, произвёл фурор. Была идея сделать классические вещи на льду, возродить какое-то русское искусство и соединить его с фигурным катанием. Фигуристы зачастую берут иные композиции. В посвящении Дягилеву мы сделали компиляцию самых известных балетов: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Жар-птица»… Очень много было известного.

Самое главное, на мой взгляд, что мы сегодня показали масштаб, и все произведения были классическими за счёт двух спецномеров: это танец ведьмочек и номер под трек, который нам подарил Филипп Киркоров для нашего шоу. Остальное было абсолютно классическая история. Мне кажется, очень здорово, когда мы прививаем нашим детям любовь к русской музыке, потому что лучше, чем Чайковский, музыку никто не писал. Можно отменить всё что угодно, но музыку Чайковского, Римского-Корсакова, Хачатуряна, Стравинского отменить невозможно. Тогда был фурор, тогда весь Париж стоял на ушах, мы сегодня попытались это сделать», — приводит слова Рудковской корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.