Рудковская: прекрасные шоу у Авербуха и Тутберидзе, но мы захотели немножко отличаться

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» известный продюсер Яна Рудковская рассказала, чем ледовое шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны», которое прошло сегодня, 9 апреля, в Москве, отличается от других.

«Русалочка» — это был тизер. Сам бог велел, имея такую Сашу, сделать нам Ариэль. Сначала появилась, мне кажется, Саша с таким образом, а потом, извините, появилась Ариэль. Для меня это так. Был тизер, вы увидели огромное количество костюмов, которые мы специально сшили. Мы очень много работали, ставили. Мы специально не показали в тизере многих героев — пусть это будет тайной. У нас ещё заготовлено много сюрпризов. Но вы сегодня увидели масштабный тизер. Ну и впервые, я думаю, вы увидели настоящий водопад на льду, который изготавливали специально для нашего шоу. Водопад был на премии МУЗ-ТВ у Димы Билана, и я подумала, что на льду этого пока ещё никто не сделал.

Вы знаете, мы хотели отличаться, потому что у нас есть много шоу, которые делают конкуренты. Конечно, делать просто показательные выступления… Я не говорю, что они плохие, они отличные. Прекрасные шоу у Ильи Авербуха, прекрасные шоу у Этери Тутберидзе. Но мы захотели немножко отличаться. Мы хотели, чтобы зрители увидели именно что-то новое, такую небольшую сказку на льду.

Видели, какие у нас мальчики водоросли? Это прямо стало мемом. Мне очень нравится, что Евгений Плющенко говорит: «Слушайте, мне так нравятся водоросли! Очень хочу быть водорослью». У нас заготовлено много фишек для «Русалочки», сегодня уже понятно, что это будет грандиозное шоу», — приводит слова Рудковской корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.