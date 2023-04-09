Евгений Плющенко: главное, чтобы работа нравилась — это наша жизнь

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил на вопрос о том, как ему даётся совмещать работу и личную жизнь.

Плющенко вместе с супругой продюсером Яной Рудковской владеет академией фигурного катания «Ангелы Плющенко», где работает главным тренером. Семейная пара Плющенко и Рудковской организует ледовые шоу и воспитывает двух сыновей – Александра и Арсения.

«Как мне удаётся совмещать работу и личную жизнь? Главное, чтобы работа нравилась — это наша жизнь. Мы кайфуем, наслаждаемся, получаем удовольствие, когда приходит публика, когда мы делаем классные проекты, когда у меня сын прыгает тройные прыжки. Это самое главное», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.