Евгений Плющенко рассказал, что помогает ему справляться с напряжением ледового шоу

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал, что помогает ему выдерживать режим гастрольного тура ледового шоу «Русские сезоны».

«Бывает ли, что перед шоу не хочется выступать? Конечно. Я ж человек. Как вы, журналист, приходите на работу и, бывает, не хочется. Слава богу, что у меня есть сауна. Посидел в сауне, пару заходиков сделал, поплавал в бассейне и приехал тренироваться. Я стараюсь после шоу, если есть такая возможность, поплавать, восстановиться массажем и сходить в баню. В общем, такое восстановление. Сейчас мы едем домой, у меня там русская баня. А завтра в Кемерово летим. И главное, однозначно — это сон. А так, конечно, бывает очень тяжело. Но надо преодолевать», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.