Евгений Плющенко назвал MVP минувшего сезона Веронику Жилину
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко назвал MVP минувшего сезона воспитанницу его академии Веронику Жилину.
В сезоне-2022/2023 Жилина выиграла финал Гран-при России среди юниоров и стала второй на первенстве страны.
«Кого бы я мог назвать MVP этого сезона? Веронику Жилину. Она в этом году сделала шаг вперёд, тройные аксели, каскады в короткой программе прыгала, несколько четверных прыжков и тройной аксель в произвольной. Я вижу, что она может сделать в следующем сезоне», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
После юниорского первенства страны Плющенко раскритиковал судейство из-за того, что Жилина, неудачно выступившая в короткой программе, заняла в итоге только второе, а не первое место.
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