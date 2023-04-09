Евгений Плющенко назвал MVP минувшего сезона Веронику Жилину

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко назвал MVP минувшего сезона воспитанницу его академии Веронику Жилину.

В сезоне-2022/2023 Жилина выиграла финал Гран-при России среди юниоров и стала второй на первенстве страны.

«Кого бы я мог назвать MVP этого сезона? Веронику Жилину. Она в этом году сделала шаг вперёд, тройные аксели, каскады в короткой программе прыгала, несколько четверных прыжков и тройной аксель в произвольной. Я вижу, что она может сделать в следующем сезоне», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

После юниорского первенства страны Плющенко раскритиковал судейство из-за того, что Жилина, неудачно выступившая в короткой программе, заняла в итоге только второе, а не первое место.