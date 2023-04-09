Рудковская рассказала, что спорткомплекс «Ангелов Плющенко» строится на частные деньги

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» известный продюсер Яна Рудковская рассказала, как продвигаются строительство стадиона и открытие филиалов школы в других городах России.

«Как строительство спортивного стадиона? Была пандемия, спецоперация, в начале июня будет открытие, на День защиты детей. Это огромный комплекс с двумя ледовыми аренами, будет шоу, будет красивое открытие. Надеюсь, что вы будете в восторге, потому что действительно очень достойная ледовая площадка. Я очень хочу, чтобы все знали — эта площадка строится на частные деньги, Евгения и мои. 11 апреля мы открываем школу «Ангелы Плющенко» в Кемерово. Дальше будет ещё очень много городов, мы работаем над этим, развиваем детско-юношеский спорт.

Сейчас пять городов, с которыми работаем, чтобы запустить там свою школу. Это не просто своя школа, там будут тренировать по системе Алексея Николаевича Мишина и Евгения Плющенко. Это школа, в которую будут приезжать, стажироваться дети, тренеры.

Почему в Кемерово? Я считаю, что это потрясающий город с большими возможностями, там потрясающие люди и там сейчас очень хорошая «Кузбасс-Арена», где мы три шоу делаем. В каждом городе по одному, а в Кемерове — три. Нас очень любят, после приезда Саши Трусовой, Евгения Плющенко на игры «Дети Азии» добавилось ещё одно. Будет мастер-класс от Саши и от Евгения. Там мы открываем и бутик одежды «Ангелы Плющенко», — передаёт слова Рудковской корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.