Евгений Плющенко рассказал, о чём он мечтает

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко после ледового шоу «Русские сезоны» в Москве рассказал, о чём он мечтает.

«О чём я мечтаю? О дочке и о новом автодоме. У нас впереди большой тур, и уже планы на следующий сезон — больше 50 шоу. Конечно, строительство новой площадки для фигуристов «Ангелов Плющенко» со спа-зоной. Планов громадьё», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Плющенко и его супруга известный продюсер Яна Рудковская являются совладельцами академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Вместе они организуют гастрольные туры ледовых шоу и воспитывают двух сыновей – десятилетнего Александра и двухлетнего Арсения. Также у Плющенко есть сын от первого брака – 16-летний Егор.