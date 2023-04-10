Евгений Плющенко рассказал о самом памятном событии в сезоне

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко после ледового шоу «Русские сезоны» в Москве рассказал о самом памятном событии сезона-2022/2023.

«Какое событие больше всего запомнилось в сезоне? Мой сын Александр Плющенко сделал двойной аксель на соревнованиях. Два, один в каскаде» — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

10-летний Александр Плющенко выиграл турнир в Москве по второму спортивному разряду: в короткой программе Плющенко-младший справился с двойным акселем, двойным флипом и каскадом из двойных лутца и тулупа. В произвольной у Саши получились два двойных акселя (один в каскаде), два двойных лутца (один в каскаде), двойной флип и двойной риттбергер. Результат по сумме за две программы – 98,56 балла.