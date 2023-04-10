Яна Рудковская рассказала о спортивных ритуалах Евгения Плющенко
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Совладелица академии «Ангелы Плющенко» известный продюсер Яна Рудковская рассказала о спортивных ритуалах своего мужа – двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко.
«Есть ли у Плющенко какие-то ритуалы? Он не даёт интервью до шоу, до соревнований никогда. Всегда у нас с собой икона, которая помогает», — передаёт слова Рудковской корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов серии Гран-при (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005) и десятикратный чемпион России.
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