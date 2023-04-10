Костомаров начал делать восстановительные упражнения перед протезированием

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров готовится к плановому протезированию, фигурист приступил к выполнению восстановительных упражнений, сообщает ТАСС.

«Роман продолжает постепенное восстановление. Показатели в норме. Под контролем врачей начал делать восстановительные упражнения», — сказал собеседник агентства.

Напомним, Костомаров попал в больницу 10 января с тяжёлой формой пневмонии. Позже из-за осложнений после болезни у фигуриста развился некроз конечностей. В связи с этим врачи приняли решение провести ампутации на руках и ногах Костомарова. Ранее сообщалось, что Костомарова могут перевезти в клинику в Германии для протезирования, однако позже супруга фигуриста опровергла эту информацию.